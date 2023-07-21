Следствие попросило арестовать Стрелкова

Об этом РБК рассказали два источника в органах и подтвердил адвокат Стрелкова. По словам его жены Мирославы Регинской, Стрелкову вменяют ст. 282 УК (экстремизм). По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению экс-сотрудника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».