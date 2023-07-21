В Турции произошло землетрясение

В провинции Кахраманмараш на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом проинформировало управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА Новости.

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Толчки фиксировались в 14:23 по местному времени в районе Эльбистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,55 километра.

Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН) Алексей Завьялов заявил, что в Стамбуле до 2030 года могут произойти мощные подземные толчки.

Также стало известно, что турецкие власти договорились о подготовке Стамбула к ожидающемуся мощному землетрясению. В зоне повышенного риска находятся около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров.