В Турции произошло землетрясение

В провинции Кахраманмараш на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом проинформировало управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА Новости.
Толчки фиксировались в 14:23 по местному времени в районе Эльбистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,55 километра.
Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН) Алексей Завьялов заявил, что в Стамбуле до 2030 года могут произойти мощные подземные толчки.
Также стало известно, что турецкие власти договорились о подготовке Стамбула к ожидающемуся мощному землетрясению. В зоне повышенного риска находятся около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров.
12 июля профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоганр спрогнозировал сильные подземные толчки в районе Мраморного моря. Вероятность сейсмособытия до 2030 года — около 50%.