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В Турции произошло землетрясение

В провинции Кахраманмараш на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом проинформировало управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА Новости.

В Турции произошло землетрясение
© Zuma\TACC

Толчки фиксировались в 14:23 по местному времени в районе Эльбистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,55 километра.

Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН) Алексей Завьялов заявил, что в Стамбуле до 2030 года могут произойти мощные подземные толчки.

Также стало известно, что турецкие власти договорились о подготовке Стамбула к ожидающемуся мощному землетрясению. В зоне повышенного риска находятся около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров.

Турция готовит Стамбул к разрушительному землетрясению

12 июля профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоганр спрогнозировал сильные подземные толчки в районе Мраморного моря. Вероятность сейсмособытия до 2030 года — около 50%.

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