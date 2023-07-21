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Прокурор попросил приговорить основателя Group-IB Сачкова к 18 годам колонии за госизмену

Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя Group-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии за госизмену, сообщает РИА Новости.

Прокурор запросил 18 лет для основателя Group-IB Ильи Сачкова
© ТАСС

"Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании", – рассказал адовкат Сачкова Сергей Афанасьев.

Приговор огласят 26 июля, заявил Афанасьев.

Сачкова арестовали в сентябре 2021 года по делу о подозрении в госизмене. Изначально его заключили под стражу на два месяца. До этого подтверждалось, что в штаб-квартире Group-IB проводились обыски. Впоследствии арест неоднократно продлевали.

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