Прокурор запросил 18 лет для основателя Group-IB Ильи Сачкова

"Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании", – рассказал адовкат Сачкова Сергей Афанасьев .

Сачкова арестовали в сентябре 2021 года по делу о подозрении в госизмене. Изначально его заключили под стражу на два месяца. До этого подтверждалось, что в штаб-квартире Group-IB проводились обыски. Впоследствии арест неоднократно продлевали.