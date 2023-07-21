Стало известно об участии ФСБ в задержании Стрелкова

Стало известно об участии сотрудников ФСБ в задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова. Об этом в пятницу, 21 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в отношении Гиркина возбудили дело пор статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Стрелкова забрали из дома около полудня, в его квартире проходит обыск. По предварительной информации, на экс-министра написал заявление бывший сотрудник ЧВК «Вагнер».