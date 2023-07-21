Доктор ЧВК Вагнер признался, что написал заявление против Стрелкова

Бывший муниципальный депутат из Ярославля, доктор ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский признался, что четыре дня назад написал заявление на бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина.

«Я написал заявление на Стрелкова в прокуратуру четыре дня назад... Стрелкова я считаю «военной Блиновской»: собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине», — сказал Петровский в интервью Яринформ.

Гиркин-Стрелков в последние месяцы выступал с активной критикой основателя частной военной компании «Вагнер» Пригожина и всего командования из-за якобы больших потерь, которые понесла ЧВК в боях за Артемовск и Соледар.

В интервью Национальной службе новостей экс-министр также заявил, что главу ЧВК нельзя пускать в публичное пространство из-за его «бэкграунда уголовника и прислуги». В то же время он положительно отзывался о самих бойцах, которым можно было бы найти «гораздо более эффективное применение».

В 2014 году Стрелков в течение нескольких месяцев руководил бойцами во время боев в Славянске, а позднее возглавлял вооруженные формирования в Донецке. С 12 мая по 14 августа 2014 года был командующим вооруженными силами ДНР. С 16 мая — министр обороны ДНР, с 6 июля — военный комендант Донецка. В августе был отправлен в отставку и покинул территорию Донбасса.