Игоря Стрелкова задержали в Москве

Экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова задержали в его квартире в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в органах и его адвоката Александра Молохова.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из его дома около полудня. Сейчас в квартире проводят обыски сотрудники Следственного комитета РФ. Предположительно, на Стрелкова заявление написал бывший сотрудник ЧВК «Вагнер».

В Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской. В момент задержания она отсутствовала дома. Она утверждает, что ее супругу выдвинули обвинения по ст. 282 УК РФ («Экстремизм»).

Напомним, что ранее Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин) работал в ФСБ с 1996 по 2013 год. В 2014 году занимал должность министра обороны ДНР. Решением окружного суда Гааги был признан одним из виновников уничтожения малазийского Boeing-777 рейса MH-17, за что был заочно приговорен к пожизненному заключению в Нидерландах.