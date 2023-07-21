Ливень вызвал затопления в квартирах и на дорогах Норильска

Дождь вызвал потопы в домах на нескольких улицах Норильска, затопило и дороги. Видео горожан публикуют местные СМИ.

Как сообщает «Енисей ТВ», наводнения произошли в домах на улицах Талнахской, Лауреатов, Орджоникидзе и других. Очевидцы сняли на видео, как вода в их квартирах бежит с потолка и по стенам.

Из-за дождя проезжие части превратились в реки, автомобилисты передвигаются по колеса в воде.

Между тем синоптики Гидрометцентра обещают дожди в Норильске в ближайшие пять дней.

Накануне в МЧС по Красноярскому краю предупреждали жителей о ливнях, грозах, граде и шквалистом ветре местами до 25 м/с.

Несколько дней назад в Москве прошли сильные дожди, в результате затопило некоторые городские улицы, в частности Новый Арбат.

В экстренных службах сообщали, что в результате ливня были повреждены 15 автомобилей и повалены 10 деревьев.