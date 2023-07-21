Допустившие изнасилование зэков российские экс-тюремщики предстали перед судом

В Иркутске перед судом предстали экс-сотрудники СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по области, допустившие изнасилование 24 заключенных исправительной колонии №15 в Ангарске после их бунта. Об этом сообщает MK.ru.

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Бывших руководителей обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий») Уголовного кодекса РФ.

Бунт в ИК-15 Ангарска произошел весной 2020 года. После его подавления 24 заключенных поместили в иркутское СИЗО-1, где над ними длительное время совершали сексуальное насилие. Защита считает, что таким образом бунтарей решили наказать. Их посадили в камеры к так называемым разработчикам, которые были привлечены для поддержки порядка в изоляторе.

Обвиняемые заявили, что никого не настраивали против заключенных — их по ошибке посадили к насильникам, которые действовали на свое усмотрение. Сотрудники же СИЗО недосмотрели, допустив халатность. По делу также проходят и сами насильники.