Потерпевшие по делу о «Зимней вишне» обжаловали приговор экс-главы МЧС Кузбасса
Потерпевшие по делу о смертельном пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово подали апелляцию на приговор бывшему главе управления МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову и бывшему главному госинспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу судов Кемеровской области.
В обжаловании указано о чрезмерно мягком назначенном наказании. Потерпевшие считают необоснованным занижение требований о компенсации морального вреда. Защита также обжаловала приговор — адвокаты просят оправдать Мамонтова и Терентьева и отменить приговор суда.
Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из которых дети.
Мамонтов 27 июня 2023 года получил 10,5 лет тюремного заключения с отбыванием в колонии общего режима. Терентьева приговорили к 8,5 годам колонии общего режима.
30 июня суд смягчил наказание для основного собственника «Зимней вишни» Юлии Богдановой — суд убрал из приговора отягчающее обстоятельство о совершении преступления организованной группой. Ее тюремный срок уменьшился с 14 лет до 13 лет и 10 месяцев колонии.