Потерпевшие по делу о «Зимней вишне» обжаловали приговор

Потерпевшие по делу о смертельном пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово подали апелляцию на приговор бывшему главе управления МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову и бывшему главному госинспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу судов Кемеровской области.

В обжаловании указано о чрезмерно мягком назначенном наказании. Потерпевшие считают необоснованным занижение требований о компенсации морального вреда. Защита также обжаловала приговор — адвокаты просят оправдать Мамонтова и Терентьева и отменить приговор суда.

Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Мамонтов 27 июня 2023 года получил 10,5 лет тюремного заключения с отбыванием в колонии общего режима. Терентьева приговорили к 8,5 годам колонии общего режима.