В Италии более ста человек получили травмы из-за непогоды

Более ста человек получили ранения и серьезные травмы в результате сильных бурь и града, которые обрушились на итальянскую область Венето после аномальной жары. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу региона Луку Дзайа.

«Число раненых, получивших в среду серьезные травмы в результате града и падения осколков разбитых стекол, увеличилось до 110 человек», — приводятся в материале его слова.

Дзайа выразил благодарность спасателям и представителям техслужб, сразу «оказавшим помощь людям и продолжающим в эти часы работу», в том числе по учету нанесенного области ущерба.