В Нижнем Тагиле на территории ИК из-за обрушения крыши погибли двое рабочих

«Тело второго погибшего рабочего найдено сегодня утром под завалами. В связи с тем, что подтвердилась смерть второго мужчины, следствие СКР в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — сказано в сообщении. Наказание предусматривает лишение свободы до семи лет.