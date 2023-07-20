Россиянин просверлил себе череп дрелью и вставил чип с одной целью: жесткие кадры

Смешать сон с явью захотел 40-летний россиянин Михаил Радуга. Ради управления снами он собственноручно сделал себе трепанацию черепа с помощью дрели и вставил в мозг чип с электродами. Задумка провалилась: мужчине понадобилась помощь медиков. Сомнолог Алексей Мелехин рассказал, были ли вообще у россиянина шансы на успех. Зачем россиянин просверлил себе череп Радуга рассказал в соцсетях, что готовил свой эксперимент полтора года. В середине мая он наконец решился на домашнюю трепанацию. Операцию он проводил полностью самостоятельно при помощи дрели и скрепок, которыми он фиксировал кожу. Экспериментатор признался, что изначально планировал, что операцию по вживлению импланта в мозг ему сделают опытные нейрохирурги. Однако заручиться их поддержкой у мужчины не получилось из-за уголовных рисков. Взять сновидения под контроль у россиянина в итоге не получилось. Во время операции он потерял много крови. Из-за осложнений, по его собственным словам, он едва не умер. Радуга призвал всех не повторять его опыт. Но даже если отбросить мысль о том, что такие манипуляции крайне опасны, были ли у мужчины хоть какие-то шансы на осознанные сновидения? Можно ли контролировать сны По словам сомнолога Алексея Мелехина, вживление электрода только в одну область мозга вообще не приблизило бы доморощенного хирурга к осознанным сновидениям. Ведь за сны отвечают все структуры головного мозга. Эксперт раскритиковал и саму идею контроля над сновидениями. «Сновидение — естественный процесс, который является индикатором изменений в психическом здоровье. Когда мы начинаем контролировать или вмешиваться в сон, это говорит о том, что мы пытаемся уйти в какую-то реальность от бодрствования», — пояснил сомнолог. Мелехин предостерёг людей от подобных экспериментов. По его словам, человеческая психика и сны не всегда сводятся только к мозгу. Но даже если так, мозг — пластичный продукт, и обхитрить его просто не удастся. Он отметил, что все попытки людей взять сновидения под контроль заканчивались тем, что у них начинались проблемы со здоровьем: появлялись раздражительность, тики и другие телесные проявления. Единственная ситуация, когда можно вмешиваться в сны, — это если они «отравляют жизнь человека», сказал эксперт «Газете.ru». Например, если он не может нормально спать, потому что ему постоянно снятся кошмары. Как можно влиять на сон Повлиять на сами сновидения мы никак не можем. А вот контролировать сам процесс отхода ко сну — вполне. Некоторым в этом плане повезло: они засыпают моментально, как только касаются головой подушки. Что делать тем, кто с трудом засыпает и долго не может сомкнуть глаз, если случайно проснулся ночью? Американский клинический психолог и сомнолог Майкл Бреус, известный в соцсетях как Доктор Сон, советует попробовать упражнение «4-7-8». Сделайте глубокий выдох через рот. В течение 4 секунд сделайте вдох через нос с закрытым ртом. Задержите дыхание на 7 секунд. Выдыхайте через рот в течение 8 секунд. Эту схему нужно повторить не меньше четырёх раз, пока не почувствуете, что проваливаетесь в сон.