Убившего трех людей Мирского приговорили к пожизненному заключению

Воронежский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве трех людей и нападении на отдел полиции. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель прокуратуры области.

В сентябре 2021 года Мирской в селе Волчанское Воронежской области в ходе бытового конфликта застрелил из карабина знакомую семейную пару и их ребенка. Позже он взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району, в результате чего пострадал полицейский. Кроме того при задержании он оказывал сопротивление и получил ранение.

Мирскому предъявили обвинения в убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетнего, посягательстве на жизнь полицейских и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. По всем делам суд признал его виновным и не заслуживающим снисхождения, поскольку психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость.

«Приговором виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания: три года в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 220 тысяч рублей», — сообщил представитель прокуратуры.