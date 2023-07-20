Пропавшего в Алтайском крае пять дней назад мальчика нашли мёртвым в реке

В Алтайском крае нашли мёртвым 13-летнего мальчика, которого искали пять суток, его тело было обнаружено в реке, сообщила старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева.

«Мальчик погиб, его обнаружили мёртвым в реке. О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы», — сказала она РИА Новости.

Ведётся расследование уголовного дела по статье «Убийство».

Агентство отмечает, что мальчик пропал 15 июля в Бийске, раньше он не уходил из дома. После этого на Алтае развернули масштабные поиски.