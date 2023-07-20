Авиаэксперт оценил инцидент с появлением БПЛА над аэропортом Махачкалы

Авиаэксперт Вадим Лукашевич в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент в аэропорту Махачкалы, где неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил работу воздушной гавани.

По данным СМИ, вечером 19 июля неопознанный дрон, прилетевший со стороны Каспийского моря, несколько минут кружил над воздушной гаванью российского города на высоте около 1000 метров. Сообщалось, что его заметили сотрудники безопасности аэропорта и передали информацию оперативным службам для дальнейшего реагирования. Примерно через пять минут коптер улетел в сторону гор — до объявления сигнала тревоги и остановки прилетов и вылетов.

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Специалист отметил, что без специальных средств заметить летящий на большой высоте дрон практически невозможно и выразил удивление тому, что это смогли сделать сотрудники службы безопасности воздушной гавани.

Летящего уже на высоте в 150 метров небольшого коммерческого дрона невидно и неслышно. Для его обнаружения нужна специальная система. А чтобы его обнаружить визуально, через бинокль, то нужно знать, куда его навести. Поэтому тут надо понимать, какой именно был дрон, какие у него были цели и задачи. Вадим Лукашевич Авиаэксперт, экс-конструктор ОКБ «Сухой»

В памяти зарегистрированных дронов прошиты зоны, где они не будут работать и "просто не взлетят", подчеркнул эксперт.

"То есть без взлома софта он в этих зонах летать не будет. Существует несколько видов таких зон, но основная - это аэропорты и окружающее их воздушное пространство. Поэтому в принципе вблизи аэропортов обычные дроны летать не могут - они создают опасность для взлетающих и приземляющихся самолетов. Диспетчеры и экипажи их не видят", — сказал он.

По словам авиаэксперта, некоторые "взломанные" дроны способны летать на высоте до 4 км, при этом их попадание в двигатель самолета, летящего на высокой скорости, с большой долей вероятности выведет его из строя.

"Столкновение с дроном опаснее, чем столкновение с птицей", — подчеркнул специалист.

Лукашевич уточнил, что до последнего времени в аэропортах не было штатных электронных систем для обнаружения БПЛА, допустив, что они могут появиться в ближайшей перспективе.

Для борьбы с появлением некоммерческих дронов в зонах аэропортов могут использоваться специальные системы перехвата управления, средства радиоэлектронной борьбы, "глушилки" и противодронные ружья, отметил собеседник.

"Если речь идет об автономных дронах, которые летят по заданной программе, то их можно только сбивать (если БПЛА враждебный)", — рассказал эксперт.