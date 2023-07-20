У банкира из багажника машины украли 6 млн рублей

В Москве из автомобиля директора департамента «СМП Банка» украли 6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, 16 июля 46-летний директор департамента банка по работе с проблемными активами Станислав Шевоцуков получил пакет с деньгами от друга. В пакете находилось $40 тыс. и 2,5 млн рублей наличными. Мужчина бросил пакет в багажник своего Mercedes-Benz и поехал на автомойку на Большом Саввинском переулке, где оставил машину на несколько часов и ушел в кафе.

Вернувшись, Шевоцуков сел в автомобиль и поехал к себе на дачу. Спустя два дня мужчина открыл багажник машины, чтобы загрузить туда чемоданы, и обнаружил пропажу пакета с деньгами. Полицейские допрашивают сотрудников автомойки, чтобы выяснить, мог ли забрать деньги кто-то из них.