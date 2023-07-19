В Москве раскрыли убийство 26-летней давности
Следователи раскрыли убийство и изнасилование 16-летнего Александра Кытько, произошедшие 26 лет назад в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Тело Кытько со следами удушения нашли в доме на улице Поликарпова в Москве в октябре 1997 года. Орудием убийства стала петля. Тогда же следователи нашли подозреваемого, которым оказался 17-летний Дмитрий Леонов. Его задержали, но через несколько месяцев дело было приостановлено, поскольку доказать его вину не смогли. В июле 1998 года прокуратура прекратила уголовное преследование в отношении Леонова.
Спустя 26 лет дело решили возобновить. На прошлой неделе, 13 июля, уже 43-летнего Леонова снова задержали. На допросе мужчина признался в убийстве Кытько и написал явку с повинной. В отношении Леонова возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сопряженном с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.