Боец запрещенного в России «Азова» пойдет под суд за избиение военнопленного

Военнослужащий бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вадим Гусев пойдет под суд за жестокое обращение с военнопленным и издевательства отношении военнослужащего РФ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре России.

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По версии следствия, 12 апреля 2022 года обвиняемый находился в доме на проспекте Нахимова в городе Мариуполь. Там же находился закованный в наручники безоружный российский военнопленный. Испытывая вражду к пленнику, боец Азова нанес ему несколько ударов дубинкой и ногами, после чего затушил об его голову окурок.

Следствие отмечает, что в результате указанных противоправных действий российскому военнослужащему причинены побои, физическая боль и моральные страдания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Донецкой народной республики (ДНР) для рассмотрения по существу.