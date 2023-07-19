Двое россиян сбыли наркотики на миллион рублей и попали под суд

В Хабаровском крае суд рассмотрит дела 44-летнего жителя города Бикина и его 38-летней сообщницы о сбыте наркотиков и легализации денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

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По данным ведомства, фигуранты действовали под руководством куратора. С ним они общались в мессенджере. Сообщники забирали запрещенные вещества из тайников в Хабаровске, затем перевозили их, фасовали и делали закладки в Бикине.

За работу россияне получали оплату в биткоинах, которые потом переводили в рубли. Всего установлено 22 факта сбыта наркотиков на один миллион рублей.