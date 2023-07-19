Опубликована схема движения по трассе «Таврида» из-за перекрытия участка

Глава Крыма Сергей Аксенов показал временную схему движения по трассе «Таврида», участок которой был перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Схема объезда опубликована в его Telegram-канале.

По его словам, во время движения со стороны Симферополя через поселок Первомайский и город Старый Крым нужно свернуть с «Тавриды» на старую дорогу. Вернуться на трассу можно после проезда Феодосии. Такой же маршрут предлагается и для движения в обратном направлении.