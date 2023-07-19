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Аксенов опубликовал схему объезда участка «Тавриды» в районе пожара на полигоне

Глава Крыма Сергей Аксенов показал временную схему движения по трассе «Таврида», участок которой был перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Схема объезда опубликована в его Telegram-канале.

Опубликована схема движения по трассе «Таврида» из-за перекрытия участка
© РИА Новости

По его словам, во время движения со стороны Симферополя через поселок Первомайский и город Старый Крым нужно свернуть с «Тавриды» на старую дорогу. Вернуться на трассу можно после проезда Феодосии. Такой же маршрут предлагается и для движения в обратном направлении.

Telegram/Aksenov82

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Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, перекрыта часть трассы с 118-го по 130-й километр.

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