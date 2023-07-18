Президента банка "Югра" отправили в СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом находящегося на стадии банкротства банка "Югра" отправил в СИЗО президента кредитного учреждения Алексея Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу. Как уточнили во вторник ТАСС в суде, мера пресечения в виде запрета определенных действий ужесточена Нефедову на заключение под стражу сроком до 30 сентября.