Президента банка "Югра" отправили в СИЗО

Президента банка "Югра" Алексея Нефедова отправили в СИЗО
Замоскворецкий суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом находящегося на стадии банкротства банка "Югра" отправил в СИЗО президента кредитного учреждения Алексея Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу. Как уточнили во вторник ТАСС в суде, мера пресечения в виде запрета определенных действий ужесточена Нефедову на заключение под стражу сроком до 30 сентября.
"Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года", - сказала представитель суда.
Кроме Нефедова, к уголовной ответственности привлечены и принимают участие в судебном процессе бенефициарный владелец банка "Югра" Алексей Хотин, председатель его правления Дмитрий Шиляев, а также директор филиала в Москве Нина Чернова.