С принадлежащего депутату Bentley Bentayga сняли колеса
В Москве неизвестные украли колёса от Bentley Bentayga, который принадлежит депутату Братска Роману Кляйну. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что кража произошла на подземной парковке в Хорошевском районе Москвы. По имеющимся данным, в полицию обратился личный водитель Кляна. Согласно его словам, злоумышленники сняли с люксового автомобиля диски и зимние шины.
Сумма причинённого ущерба не называется. В данный момент полиция ищет злоумышленников.
Ранее Российского начальника уголовного розыска обвинили в хищении имущества.
Рамблер: главные новости