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С принадлежащего депутату Bentley Bentayga сняли колеса

В Москве неизвестные украли колёса от Bentley Bentayga, который принадлежит депутату Братска Роману Кляйну. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С принадлежащего депутату Bentley Bentayga сняли колеса
© Bentley

Уточняется, что кража произошла на подземной парковке в Хорошевском районе Москвы. По имеющимся данным, в полицию обратился личный водитель Кляна. Согласно его словам, злоумышленники сняли с люксового автомобиля диски и зимние шины.

Сумма причинённого ущерба не называется. В данный момент полиция ищет злоумышленников.

Ранее Российского начальника уголовного розыска обвинили в хищении имущества.

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