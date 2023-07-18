С принадлежащего депутату Bentley Bentayga сняли колеса

В Москве неизвестные украли колёса от Bentley Bentayga, который принадлежит депутату Братска Роману Кляйну. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Уточняется, что кража произошла на подземной парковке в Хорошевском районе Москвы. По имеющимся данным, в полицию обратился личный водитель Кляна. Согласно его словам, злоумышленники сняли с люксового автомобиля диски и зимние шины.