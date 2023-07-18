В Екатеринбурге растет число заболевших менингитом в детском саду

Число заразившихся менингитом в детском саду Екатеринбурга выросло до четырех
Среди заразившихся менингитом в детском саду «Аистенок» оказался один взрослый, число заболевших достигло четырех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Свердловской области.
«На 17.00 (15:00 мск) у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз «энтеровирусная инфекция», — говорится в сообщении Минздрава.
Все заболевшие находятся в состоянии средней степени тяжести, проводятся необходимые диагностические исследования, оказывается медицинская помощь. Отметим, вирусный менингит может быть вызван энтеровирусной инфекцией, которую выявили у заболевших.
По информации регионального Роспотребнадзора частный детский сад «Аистенок» закрыт, проводится эпидрасследование, устанавливаются обстоятельства заражения детей и взрослого.