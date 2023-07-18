Экс-министра культуры Крыма осудили на 10 лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил бывшую главу Минкультуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к 10 годам колонии за получение взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновной Новосельскую по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - зачитала приговор судья Ирина Зорина.

Суд назначил ей также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 128 млн рублей, лишил звания заслуженного работника культуры РФ и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.

Как установлено судом, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Суд арестовал ее в ноябре 2021 года. На имущество чиновницы и членов ее семьи был наложен арест.