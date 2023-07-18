Россиянина задержали за попытку взорвать машину главы района

В Воронежской области 46-летнего мужчину задержали за попытку подорвать главу Рамонского района Николая Фролова четыре года назад. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Преступление было совершено 26 декабря 2019 года. Когда чиновник открыл дверь служебной машины, припаркованной недалеко от его дома, сработало прикрепленное к машине взрывное устройство. В результате Фролов выжил, однако получил тяжелые травмы и осколочные ранения.