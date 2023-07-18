Генпрокуратура обжаловала домашний арест замглавы Минцифры

В ведомстве считают, что Максим Паршин может оказать давление на свидетелей или скрыться.

Замглавы Минцифры задержали 12 июля. Как отмечал депутат Госдумы Александр Хинштейн, чиновника поймали с поличным при получении 3,5 млн рублей в одном из ресторанов Москвы. Также был задержан гендиректор и совладелец «БФТ-Холдинга» Александр Моносов, которого подозревают в даче взятки. 13 июля суд поместил их под домашний арест.