Мужчина с коктейлем Молотова пытался поджечь Мавзолей Ленина

В ночь на вторник, 18 июля, мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным «112», бутылка с горючей смесью попала в ограждение, пожара не было.

Мужчину задержали полицейские. «112» утверждает, что он находился в «неадекватном состоянии» и оказал сопротивление.

Весной 2019 года житель Москвы облил Мавзолей оливковым маслом, призывая Ленина «встать». Мужчину задержали полицейские, объяснить свои мотивы он не смог. В отдел вызвали медиков, которые пришли к выводу, что мужчина страдает расстройством личности и нуждается в психиатрической помощи.