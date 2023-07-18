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Мужчина с коктейлем Молотова пытался поджечь Мавзолей Ленина

В ночь на вторник, 18 июля, мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина с коктейлем Молотова пытался поджечь Мавзолей Ленина
© РИА Новости

По данным «112», бутылка с горючей смесью попала в ограждение, пожара не было.

Мужчину задержали полицейские. «112» утверждает, что он находился в «неадекватном состоянии» и оказал сопротивление.

Весной 2019 года житель Москвы облил Мавзолей оливковым маслом, призывая Ленина «встать». Мужчину задержали полицейские, объяснить свои мотивы он не смог. В отдел вызвали медиков, которые пришли к выводу, что мужчина страдает расстройством личности и нуждается в психиатрической помощи.

В феврале 2023-го на Красной площади задержали пьяного мужчину, который пытался открыть Мавзолей и похитить тело Ленина. Позже врачи выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

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