Мужчина с коктейлем Молотова пытался поджечь Мавзолей Ленина
В ночь на вторник, 18 июля, мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным «112», бутылка с горючей смесью попала в ограждение, пожара не было.
Мужчину задержали полицейские. «112» утверждает, что он находился в «неадекватном состоянии» и оказал сопротивление.
Весной 2019 года житель Москвы облил Мавзолей оливковым маслом, призывая Ленина «встать». Мужчину задержали полицейские, объяснить свои мотивы он не смог. В отдел вызвали медиков, которые пришли к выводу, что мужчина страдает расстройством личности и нуждается в психиатрической помощи.
В феврале 2023-го на Красной площади задержали пьяного мужчину, который пытался открыть Мавзолей и похитить тело Ленина. Позже врачи выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.