В Пермском крае умерла девочка, подожженная подростком

В Пермском крае умерла 15-летняя девочка, которую подросток облил бензином, поджег и оставил рядом с железной дорогой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

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«Медицинскими работниками Пермского края была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — уточнили в региональном ведомстве.

Известно, что медики с 8 июля боролись за жизнь девочки. Пострадавшая скончалась от последствий полученных травм. У потерпевшей было обожжено порядка 90% тела.

Подросток облил знакомую горючей жидкостью и поджег ее. Несовершеннолетнюю с сильными ожогами доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Расследование в связи с инцидентом продолжается.