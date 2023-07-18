Прокуратура требует взыскать с Блиновской более 918 млн рублей

Московская прокуратура требует взыскать с блогера Елены Блиновской более 918 млн рублей для возмещения ущерба по налоговому преступлению. Об этом сообщает РИА Новости.

27 апреля 2023 года года Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег в период с 2019 по 2021 год на 918 млн руб. Она выплатила 30 млн руб. налоговой службе. Позднее был наложен арест на 35 ее иностранных счетов. Отмечалось, что следственные действия в отношении Блиновской продолжаются.

18 июля стало известно, что Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате блогером Еленой Блиновской и ее мужем налогов наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости.

Также суд в Москве арестовал коллекционные золотые монеты Блиновской и более 100 млн руб. на 50 банковских счетах.