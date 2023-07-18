Суд арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты Блиновской
Столичный суд наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов блогера Елены Блиновской, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте в рамках дела о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, под арестом оказались более 46 млн рублей, свыше 282 тысяч долларов, 123 юаня и 5 дзао.
«Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей — 7 штук, монеты Георгий Победоносец — 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах — 12 штук, монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль», — добавил собеседник агентства.
Напомним, что следователи обвиняют Блиновскую в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 918 млн рублей, а также в легализации средств. По их версии, блогер «раздробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы. Позднее она признала свою вину и раскаялась.
Ранее на слушании о продлении домашнего ареста следователь заявила, что по делу Блиновской арестовано более 30 счетов в иностранных банках. Следствие планировало также наложить арест на совместное имущество блогера и ее супруга Алексея, а также сделать еще 68 запросов в российские банки. До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов выявили и арестовали 136 банковских счетов, принадлежащих обвиняемой и ее мужу.