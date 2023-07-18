Суд арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты Блиновской

Столичный суд наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов блогера Елены Блиновской, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте в рамках дела о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По его словам, под арестом оказались более 46 млн рублей, свыше 282 тысяч долларов, 123 юаня и 5 дзао.

«Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей — 7 штук, монеты Георгий Победоносец — 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах — 12 штук, монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль», — добавил собеседник агентства.

Напомним, что следователи обвиняют Блиновскую в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 918 млн рублей, а также в легализации средств. По их версии, блогер «раздробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы. Позднее она признала свою вину и раскаялась.