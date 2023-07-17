Бывшего топ-менеджера банка осудят за хищение 35 млрд рублей

Бывший топ-менеджер Арксбанка Сергей Ипатов, экстрадированный из Черногории в прошлом году, предстал перед судом в Москве за хищение 35 миллиардов рублей у клиентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям издания, мужчине удалось похитить деньги за счет искажения в базе данных информации о средствах, которые клиенты вносили на свои счета. По версии следствия, в конце каждого рабочего дня Ипатов через компьютерную программу сильно занижал суммы, которые вносили граждане. Разница между фактически поступившими на счет деньгами похищалась. Махинации проводились с декабря 2014 года по 18 июля 2016 года.