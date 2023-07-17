Рейс MH-17: расследование, история гибели Boeing 777 в Донецкой области

Девять лет назад, 17 июля 2014 года, малазийский Boeing 777 рейса MH17 разбился в Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на его борту. Расследование велось долгих шесть лет, а вердикт суда был оглашен лишь в конце осени 2022 года. Суд заочно приговорил россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению. Рассказываем, что известно о крушении и истории расследования катастрофы.

История самолета и его крушение

Видео дня

Boeing 777-200ER был выпущен в 1997 году в Эверетте, штат Вашингтон. Его первый полет состоялся 17 июля того же года — ровно за 17 лет до катастрофы. Всего он налетал свыше 76 тысяч часов и взлетал более 11 тысяч раз. Самолетом управлял экипаж из 15 человек, которые имели гражданство Малайзии. Командиром был 44-летний Юджин Чочжин Леонг – он направлял самолет из Амстердама в Куала-Лумпур.

На борту находились 283 пассажира, из которых 80 не достигли возраста совершеннолетия. Больше всего на нем было граждан Нидерландов — 192 человека. В их числе были шесть делегатов, которые направлялись на XX международную конференцию по борьбе со СПИДом. Из известных людей там были австралийский писатель Лиам Дэвисон и пресс-секретарь ВОЗ Гленн Томас.

Курс Boeing пролегал над регионом, в котором Киев с апреля 2014 года проводил силовую операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республики. Фактически, самолет летел в зоне боевых действий — Киев не закрыл ее для полетов. Обломки нашли неподалеку от села Грабово — рядом с городом Торез Донецкой области. Он находился под контролем ополчения ДНР. В результате катастрофы погибли все 298 человек.

Расследование дела о крушении MH17

Власти Украины сразу же обвинили в случившемся в зоне боевых действий ополченцев. В ответ представители донецкого ополчения заявили, что не имеют средств для поражения лайнера на такой высоте. В защиту версии Киева выступили США, Великобритания и Австралия — они заявили, что рейс MH17 был сбит ракетой «земля-воздух» с территории, которая контролировалась ополченцами.

В результате ведущую роль в расследовании на себя взяли Нидерланды, поскольку на борту находилось множество граждан страны. Кроме того, участие принимала и Международная организация гражданской авиации. 28 июля 2014 года они заключили с Украиной соглашение о международной миссии защиты расследования крушения в Донецкой области. Она создавалась для сбора останков и проведения следственных действий на месте катастрофы.

Сбор обломков был завершен уже в следующем году — к концу апреля 2015 года. 7 августа была создана следственная группа, получившая название Joint Investigation Team (JIT) — в составе были представители Австралии, Нидерландов. Бельгии и Украины. Позднее к ним присоединилась Малайзия. Кроме того, участвовала и ранее упомянутая Международная организация гражданской авиации. Было сразу два расследования: техническое, для установления причин крушения, и уголовное — для привлечения к ответственности виновных в происшествии.

Первый предварительный отчет о происшествии выпустили уже 9 сентября 2014 года, еще до окончания сбора всех обломков. По его решению, Boeing-777 развалился в воздухе. Причиной стали «структурные повреждения» — их вызвали «внешние воздействия многочисленных высокоэнергетических объектов». Тогда следствие назвало наиболее вероятным версию о том, что самолет сбили с земли.

Спустя боле чем год, 13 октября 2015, Совбез Нидерландов закончил свое собственное расследование и опубликовал отчет. Там утверждалось, что рейс MH17 потерпел крушение из-за взрыва ракеты серии 9М38, который произошел снаружи самолета слева от кабины пилотов. Ракета якобы была выпущена из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории площадью 320 квадратных километров на востоке Украины. Позднее следственная группа уточнила место — ракету якобы запустили в районе населенного пункта Первомайское, к югу от населенного пункта Снежное. В день катастрофы, в которой погибли все 298 человек, его контролировали ополченцы.

Спустя два года Международная следственная группа по делу Boeing 777 заявила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук» якобы прибыл из России на территорию Украины, и относился к 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил Российской Федерации. Это были первые прямые обвинения в адрес России, которые прозвучали по делу о крушении рейса. Доказательством служила обшивка двигателя ракеты. Круг подозреваемых сузился до нескольких десятков человек. Еще через год, 19 июня 2019 года, огласили и их имена, — ими оказались россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

После, в ноябре 2019 году, JIT опубликовала новую информацию о крушении Boeing 777 и обвинила Россию в причастности к происшествию. Следователи опубликовали заявление о том, что якобы перехватили переговоры между представителями ДНР и российскими чиновниками. Также заявлялось, что зенитно-ракетный комплекс «Бук» якобы прибыл из России на территорию Украины, а после уехал оттуда.

Следствие заявило, что оно считает россиян причастными к доставке ЗРК на позицию в Донбассе и дислокации в районе населенного пункта Первомайское, а также к атаке по Boeing-777. При этом доказательства тогда были приведены сомнительные. В частности, использовались фотографии из социальных сетей, а также новости из интернета. В 2020 году Национальная прокуратура предъявила подозреваемым обвинения в убийстве.

Ответ России на обвинение властей Нидерландов и независимые мнения

За годы расследования дела о крушении малайзийского «Боинга» Россия обращалась за возможностью принять участие в международной следственной группе, однако ей отказали. Вместе с этим взаимодействие все же было. Еще до того, как власти Нидерландов обвинили Россию, Москва передавала не только данные с радаров, но и документацию к ЗРК «Бук». Согласно ей, ракета комплекса, поразившая Boeing, принадлежала украинским войскам. Доводы Москвы были проигнорированы.

Еще одной попыткой донести правду до следователей стало собственное расследование концерна «Алмаз-Антей» — она является производителем систем ПВО, в том числе и зенитно-ракетного комплекса «Бук». Эксперименты подтвердили — ракета была выпущена именно из украинской установки в зоне боевых действий, а власти Нидерландов зря обвинили Россию.

Еще одно доказательство непричастности российской стороны предоставляло Минобороны РФ. Ведомство подчеркивало, что все подобные ракеты были утилизированы задолго до происшествия, в 2011 году. Оказаться российские ракеты в зоне боевых действий не могли.

При этом с Киева вину за крушение MH17 сняли — на это указали в Москве, называя это вопиющим фактом. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что следователи лишь «назначили виновных» и не пытались добиваться правды.

Однако не только Россия была несогласна с тем, что власти Нидерландов обвинили Россию. В частности, премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир также называл выводы следственной группы политически мотивированными и бездоказательными. Он заявлял, что Малайзии не предоставили доступ к уликам. Кроме того, он отверг обвинения в адрес России.

Правоту Москвы доказывал и голландский журналист Макс Ван дер Верфф — в своей статье он заявлял, что военная разведка Нидерландов не смогла найти ни один зенитно-ракетный комплекс «Бук», который был способен бы сбить рейс MH17.

Судебный процесс по делу о крушении MH17

Первое заседание суда по делу о крушении рейса MH17 состоялось 9 марта 2020 года. В суде из четырех обвиняемых защищался только Пулатов — через своих адвокатов. Гиркин, Дубинский и Харченко не предоставили защитников и не участвовали в судебных заседаниях.

Второе назначили на 23 марта, однако его пришлось перенести — защите требовалось больше времени для подготовки ответов. Позднее защита Пулатова заявила о возможной фальсификации доказательной базы — адвокат подчеркнул, что расследование опиралось на информацию Украины, а она была заинтересована в обвинительном приговоре россиянам.

Также 23 июня защита попросила расследовать увольнение украинского прокурора, который представлял страну в Совместной следственной группе. Тогда же адвокат Пулатова заявил, что сбить Boeing 777 могла украинская сторона — их военные могли запустить ракету по ошибке.

Показания свидетелей были оглашены лишь в июне 2021 года. Они заявили, что видели в небе след пуска ракеты, а 12 также слышали взрыв. Их имена и место жительства в рамках суда не раскрывались.

Сторона защиты также настаивала на расследовании и других версий происшествия. В частности, адвокаты Пулатова отмечали, что рейс MH17 мог сбить украинский самолет. Также ракета могла поразить ПВО из-за использования украинскими штурмовиками лайнера как «живого щита». Кроме того, недостаточно расследованной, по их мнению, была и версия о поражении Boeing 777 из украинского «Бука». Однако суд отказал в рассмотрении альтернативных сценариев и сосредоточился на первоначальной версии международного следствия.

Приговор суда по делу о крушении MH17: три пожизненных срока заочно

17 ноября суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении Boeing 777. Согласно ему, рейс MH17 был сбит из ракеты ЗРК «Бук», который находился под Первомайским. При этом установить действия экипажа не удалось, как и выяснить, кто мог отдать такой приказ. При этом судьи не считают, что он был случайным. Одновременно с этим суд полагает, что причастные к запуску сочли, что огонь ведется не по гражданскому лайнеру, а по военному самолету.

В результате Гиркина, Дубинского и Харченко признали виновными в крушении рейса MH17 и гибели 298 человек. По решению суда, виновные должны выплатить родственникам жертв катастрофы не менее 16 млн евро компенсации. Кроме того, Гиркин, Дубинский и Харченко получили заочное пожизненное заключение.

Пулатова же оправдали. Суд счел, что нет достаточных доказательств его участия в развертывании «Бука». Кроме того, не удалось доказать, что он мог предотвратить пуск ракеты.