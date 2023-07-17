В Турции арестовали разыскиваемого Россией главаря международной ОПГ Чихладзе

Турецкие правоохранители задержали объявленного Россией в розыск главаря международной преступной группы Гурама Чихладзе, сообщил отдел по борьбе с оргпреступностью Стамбула.

Чихладзе задержан в Стамбуле, его отправили под арест, сообщил отдел по борьбе с преступностью города, передает ТАСС.

На допросе выяснилось, что Чихладзе руководил из Турции акциями, которые от имени ОПГ совершали участники группы в России и Азербайджане. Подозреваемый передвигался по территории Турции на бронированных машинах в сопровождении охраны. Он также отвечал за деятельность ОПГ на турецкой территории.

Чихладзе, по данным управления безопасности Стамбула, руководил преступным сообществом после убийства в этом турецком городе в 2016 году вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский). Его называли заказчиком убийства Аслана Усояна (Дед Хасан).