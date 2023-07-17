Политолог Михайлов: Россия должна ответить на атаку Крымского моста ударом возмездия, чтобы отбить желание нападать

Новая атака на Крымский мост произошла в преддверии окончания зерновой сделки и была ожидаема, рассказал телеканалу "360" военный эксперт и политолог Евгений Михайлов. По его мнению, в ответ на атаку России необходимо нанести "удар возмездия", который придется по центрам принятия решений. "Пускай взвоют и на Западе партнеры Киева, но такой ответ должен быть. Буквально накануне главком Сухопутными войсками ВСУ Сырский намекнул о возможной атаке по мосту, [глава ГУР Украины] Буданов ранее заявлял, что мост не нужен", — отметил Михайлов. Он добавил, что российской стороне нужно прекратить "церемониться" и нанести такой удар, чтобы после него противник на протяжении длительного времени "не мог опомниться" и потерял желание нападать не только на Крымский мост, но и на другие важные инфраструктурные объекты России. "То, что произошло сегодня на Крымском мосту, является очередным подтверждением того, что с Украиной необходимо решать в ближайшие сроки — полностью демилитаризировать и денацифицировать", — заключил политолог. Утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края". Сейчас известно о двух погибших, пострадала несовершеннолетняя девочка. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел. Национальный антитеррористический комитет позже назвал произошедшее террористической атакой. В НАК отметили, что в 3:05 два украинских надводных беспилотника атаковали мост. В результате нападения повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту повреждения моста по статье о террористическом акте.