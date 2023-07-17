Власти Крыма призывают туристов по возможности оставаться в гостиницах
Министр курортов Крыма Вадим Волченко призвал гостей полуострова по возможности оставаться в гостиницах.
Видеообращение министра опубликовал в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
«Мы также просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах», — говорится в сообщении.
Также глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост.
Ранее сообщалось, что в Министерстве курортов Крыма развёрнут координационный штаб.