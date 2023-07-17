На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

В Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту растянулась многокилометровая автомобильная пробка, сообщает РИА Новости.

На трассе А-290 в районе Тамани образовался дорожный затор длиной в несколько километров. Затруднено также движение в обратном направлении — от моста в сторону Темрюка. На подъезде к транспортному сооружению в районе Керчи движение осуществляется в обычном режиме.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал не планировать проезд через Крымский мост и строить маршрут через новые регионы.

Глава Крыма Сергей Аксенов также выступил с призывом воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут.

Движение на Крымском мосту было блокировано минувшей ночью после происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По словам Аксенова, на месте работают полицейские и оперативные службы. На место направляется заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.