Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено

В справочной Южной пригородной пассажирской компании заявили, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает ТАСС.

"К сожалению, временно приостановлено [движение] по мосту по техническим причинам. По Крымскому мосту движение закрыто [железнодорожное] вообще", —заявили в справочной.

Таким образом там ответили на вопрос о том, будут ли в понедельник, 17 июля, ходить электропоезда между Керчью и Анапой. Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края". В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено, работа паромной переправы приостановлена.