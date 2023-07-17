Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он призвал жителей и гостей региона воздержать от поездок через мост, учитывая сложившуюся ситуацию. В целях безопасности он предложил выбрать альтернативный сухопутны маршрут через другие регионы.

В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что в текущий момент планируется альтернативных сухопутный маршрут. До этого Аксенов заявил, что "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края".

По данным Telegram-канала Baza, минимум два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста, еще один пострадал. 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста.