На Крымском мосту произошло ЧП

На Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы, туда же выехал заместитель председателя Совета министров республики Игорь Михайличенко. Также Аксенов поговорил с главой Минтранса России Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации.