В Архангельске произошел пожар в деревянных сараях

В Архангельске на улице Адмирала Кузнецова, дом № 15 произошел пожар в деревянных сараях. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м, есть угроза жилым домам, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Архангельской области в воскресенье.