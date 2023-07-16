В Москве прохожие нашли на улице раздетого годовалого ребенка

Прокуратура Москвы устанавливает личность маленького мальчика, найденного во дворе жилого дома на улице Сельскохозяйственная в районе Останкино. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ребенка обнаружили прохожие и вызвали полицию, на нем был только памперс, он лежал на траве в пледе. Малолетний ребенок без видимых телесных повреждений передан для осмотра медицинским работникам. По предварительной информации, это мальчик, которому на вид примерно год.