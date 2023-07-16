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Годовалого мальчика обнаружили прохожие возле дома на северо-западе Москвы

Прокуратура Москвы устанавливает личность маленького мальчика, найденного во дворе жилого дома на улице Сельскохозяйственная в районе Останкино. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Москве прохожие нашли на улице раздетого годовалого ребенка
© РИА Новости

Ребенка обнаружили прохожие и вызвали полицию, на нем был только памперс, он лежал на траве в пледе. Малолетний ребенок без видимых телесных повреждений передан для осмотра медицинским работникам. По предварительной информации, это мальчик, которому на вид примерно год.

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Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы контролирует установление личности мальчика и его родителей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинске прохожая нашла на улице четырехлетнего мальчика.

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