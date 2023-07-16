Мэр Севастополя сообщил об атаке дронов на город
Черноморский флот и силы противовоздушной обороны отражают атаку дронов на Севастополь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы города Леонида Развожаева.
«Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы», — написал он.
Мэр добавил, что все службы города приведены в состояние готовности, и призвал всех сохранять спокойствие.
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