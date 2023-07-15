В Смоленской области ввели план «Перехват» из-за мужчины, похитившего шесть ружей из дома директора Рославльского лесного хозяйства Валерия Гришина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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«Подозреваемый напал на мужчину и женщину с топором, а затем угнал их машину», — говорится в публикации.

Согласно информации ресурса, инцидент случился в ночь на 15 июля в деревне Коски. Злоумышленник проник в дом Гришина и, предположительно, вооружившись топором, совершил нападение на мужчину и его супругу, ударив каждого по голове.

В материале указывается, что после атаки из сейфа исчезли два карабина, четыре охотничьих ружья и один пистолет. Помимо того, нападавший угнал автомобиль «ВАЗ-21214», принадлежащий директору лесхоза. В настоящее время семейная пара находится в больнице, а преступника разыскивают.

«После нападения в районе ввели план «Перехват», — заключается в сообщении.