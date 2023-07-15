Стали известны подробности обвинения против администратора «Кремлевской прачки»

Администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова подозревают в вымогательстве 40 миллионов рублей у IT-компании «Ланит». Подробности обвинения РИА Новости сообщили в Тверском суде Москвы.

Следствие предполагает, что с 2020 по 2023 год Поляков получил от компании «Ланит» 40 миллионов рублей за отказ от негативных публикаций, которые могли бы нанести вред ее интересам. Собеседник агентства добавил, что на момент задержания Поляков занимал пост замдиректора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи».

Подозреваемого арестовали до 13 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере, максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы.