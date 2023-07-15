В покушении на Симоньян и Собчак подозреваются несовершеннолетние

Часть из шестерых членов националистических организаций, которые подозреваются в покушении на российских журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, являются несовершеннолетними. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

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"Среди шестерых подозреваемых в покушении на Собчак и Симоньян есть несовершеннолетние. По этой причине фото- и видеосъемка пресс-службой суда осуществляться не будет", - говорится в заявлении.

15 июля Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которые готовились по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В ФСБ уточнили, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", которые следили за журналистками по адресам работы и проживания.