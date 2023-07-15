Следствие попросило арестовать админа Telegram-канала «Кремлевская прачка»

Следствие попросило арестовать администратора ряда Telegram-каналов Михаила Полякова. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, пишет ТАСС,

© Lenta.ru

Уточняется, что Полякова обвиняют по уголовной статье о вымогательствах. В рамках этого же дела следствие требует арестовать Александра Санина.

Экс-полковника ФСБ Полякова задержали 14 июля по подозрению в вымогательствах у политиков и бизнесменов. Как стало известно, он администрировал Telegram-каналы «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief.