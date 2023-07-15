Девятилетний мальчик умер в Ленинградской области после лечения ВИЧ на дому

В Ленинградской области скончался девятилетний мальчик, которого 40-летняя мать лечила от высокой температуры на дому. Выяснилось, что у ребенка был вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом в субботу, 15 июля, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на собственный источник.

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В течение пяти дней у ребенка была высокая температура. Вместо того, чтобы обратиться к врачам, мама мальчика пыталась вылечить его самостоятельно. Она воспитывала ребенка одна, вместе мать и сын проживали в деревне. Женщина нигде не работала.

Однако накануне, 14 июля, в службу спасения поступил вызов. По приезде медики обнаружили тело мальчика. В ходе изучения медицинских документов на ребенка выяснилось, что он ВИЧ-инфицирован. Как именно он заразился этой инфекцией, неизвестно. Это предстоит выяснить следователям, передает 5-tv.ru.