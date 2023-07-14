Ростовский судья оказалась в реанимации после попытки покончить с собой

Бывшая глава Ростовского областного суда Елена Золотарева попала в реанимацию после попытки покончить с собой. Об этом 1rnd.ru сообщил источник в системе здравоохранения.

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По словам собеседника портала, состояние Золотаревой оценивается как крайне тяжелое.

«Даже если ее жизнь будет спасена, женщина может остаться «овощем». Пока медики стараются сделать все от них зависящее», — рассказал медик.

Как сообщает 1rnd.ru, в апреле Золотарева ушла в отставку, сразу после того, как стало известно о громком коррупционном скандале. Экс-судью подозревают в получении крупных взяток, в ходе обысков в ее доме нашли и изъяли 128 млн руб., €27 тыс., ювелирные украшения и другие ценные вещи.

14 июля Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) сняла с Золотаревой гарантию неприкосновенности.

В конце июня во дворе одного из домов в Восточном административном округе Москвы на дереве обнаружили тело мужчины, который покончил с собой.

21 июня в Москве умер один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов, 92-летний ученый покончил с собой. Тело инженера-физика было найдено родственниками в его квартире на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье.