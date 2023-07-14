Автомобили в Индии утонули из-за дождей

Транспортное движение в некоторых частях столицы Индии Нью-Дели было приостановлено из-за затопленных водой улиц. Об этом сообщает Reuters.

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Под водой оказались дороги в районах исторического Красного Форта и мемориала Махатмы Ганди. Водители были вынуждены покинуть свои утонувшие машины. На кадрах с места событий видно, что некоторые автомобили ушли под воду наполовину. По данным агентства, также были затоплены несколько офисных зданий, включая полицейское управление.

На текущей неделе уровень воды в реке Ямуне достиг самой высокой отметки за последние 45 лет после прошедших ливней. Из-за сломанного водостока вода начала проникать в Нью-Дели. Сейчас местные власти работают над созданием дамбы, чтобы устранить проблему.