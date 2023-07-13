Замглавы Минцифры отправили под домашний арест

Суд отправил замглавы Минцифры России Максима Паршина под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

До этого Басманный суд Москвы отправил под домашний арест взяткодателя Александра Моносова по делу заместителя главы Минцифры о получении взятки в особо крупном размере.

Паршин был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уже заявил, что вину чиновника подтверждает большое количество собранных доказательств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Также 13 июля стало известно, что правоохранители арестовали бывшего сенатора от Рязанской области, а также экс-замминистра здравоохранения региона Ирину Петину по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.